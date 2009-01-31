Брат Обамы арестован за наркотики

Джордж Обама, сводный брат президента США Барака Обамы, арестован в Кении по подозрению в хранении наркотиков, сообщила полиция.

Инспектор полиции Августин Мутембей сообщил, что Обама арестован по подозрению в хранении марихуаны и предстанет перед судом в понедельник. Сейчас он находится в полицейском участке Хурума в Найроби, передает CNN .

Сам Джордж Обама обвинения в свой адрес отрицает. «Они забрали меня из дома. Я не знаю, в чем они меня обвиняют», - сказал он.

Джордж Обама и президент США несколько раз встречались, однако не поддерживали постоянных отношений.

Газета.ру