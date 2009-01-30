The Financial Times: Медведев отклоняется от курса Путина

Вчерашняя встреча президента России Дмитрия Медведева с главным редактором «Новой газеты» Дмитрием Муратовым и бывшим президентом СССР Михаилом Горбачевым показывает, что Медведев планирует более независимый от своего предшественника Владимира Путина курс, пишет The Financial Times.

Встреча прошла, в то время как Путин находился на экономическом форуме в Давосе. Медведев осудил убийство адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой, отметив, что «когда молодых, умных и талантливых людей убивают в самом начале карьеры - это ужасно».

Когда в 2006 году убили журналистку «Новой газеты» Анну Политковскую, сам Путин лишь отметил, что ее смерть наносит больший вред России, чем ее работа, отмечает издание.

Газета.ру