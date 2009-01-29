Канцлер Германии призвала поддержать новые газопроводы

Канцлер Германии Ангела МЕРКЕЛЬ призвала Европейский Союз поддержать три европейских проекта строительства газопроводов.

Как передает радио «Свобода», в письме, направленном председателю Еврокомиссии Жозе Мануэлу БАРРОЗУ, канцлер ФРГ подчеркнула, что российские "Северный поток" и "Южный поток", а также газопровод "Набукко" - крайне важны для диверсификации источников и транспортных путей поставок газа в ЕС.