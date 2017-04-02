Власти Египта подтвердили уничтожение одного из лидеров ИГИЛ
В результате бомбардировок с воздуха, которые ВВС провели 18 марта по позициям боевиков на Синае, было уничтожено 18 радикалов.
Власти Египта официально подтвердили ликвидацию одного из основателей ячейки террористической группировки «Исламское государство», действующей на севере Синайского полуострова, передает ТАСС.
Об этом сообщил официальный представитель ВС страны полковник Тамер ар-Рифаи.
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«В результате бомбардировок с воздуха, которые ВВС провели 18 марта по позициям боевиков на Синае, было уничтожено 18 радикалов, в том числе и один из главарей египетской ячейки ИГ, представитель племени саварка, Салем Сильми аль-Хамадин, более известный под именем Абу Анас аль-Ансари», — сказал он.
Как сообщал УНИАН, в Ираке убит боевик Айяд Аль-Джумейле, который считается "заместителем" лидера ИГИЛ Абу Бакра Аль-Багдади.