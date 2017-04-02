Взрыв на карнавале в Париже: украинцев среди пострадавших нет
Как известно, при взрыве пострадали 19 человек.
По предварительным данным, граждан Украины среди пострадавших в результате взрыва на карнавале в пригороде Парижа нет. Об этом сообщается в Twitter Консульской службы Министерства иностранных дел Украины.
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«Консул сообщает, что, по предварительной информации, украинцев среди пострадавших в пригороде Парижа нет», - говорится в сообщении.
Как сообщал УНИАН, в субботу, 1 апреля, во время карнавала в пригороде Парижа, в коммуне Вильпент произошел взрыв, в результате которого 19 человек были ранены.
Взрыв раздался в тот момент, когда должны были поджечь чучело, сделанное из соломы и дерева. По предварительной версии, причиной взрыва был не теракт.
Посетителями карнавала, который традиционно устраивает город для маленьких жителей, было около тысячи детей.