Взрыв на карнавале в Париже: украинцев среди пострадавших нет

По предварительным данным, граждан Украины среди пострадавших в результате взрыва на карнавале в пригороде Парижа нет. Об этом сообщается в Twitter Консульской службы Министерства иностранных дел Украины.

Читайте такжеВ Нью-Йорке произошел мощный взрыв (фото)

«Консул сообщает, что, по предварительной информации, украинцев среди пострадавших в пригороде Парижа нет», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в субботу, 1 апреля, во время карнавала в пригороде Парижа, в коммуне Вильпент произошел взрыв, в результате которого 19 человек были ранены.

Взрыв раздался в тот момент, когда должны были поджечь чучело, сделанное из соломы и дерева. По предварительной версии, причиной взрыва был не теракт.

Посетителями карнавала, который традиционно устраивает город для маленьких жителей, было около тысячи детей.