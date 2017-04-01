На карнавале в пригороде Парижа произошел взрыв, ранены 19 человек - СМИ

На карнавале в пригороде Парижа произошел взрыв, ранены 19 человек, из которых четверо находятся в тяжелом состоянии, сообщает РИА Новости со ссылкой на портал francetvinfo.

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Ранее сообщалось, что за помощью к медикам обратилось около 30 человек, получивших ранения или находящихся в состоянии шока.

Взрыв в коммуне Вильпент раздался сегодня вечером в тот момент, когда должны были поджечь чучело, сделанное из соломы и дерева. По предварительной версии, причиной взрыва не был теракт.

Посетителями карнавала, традиционно устраиваемого городом для маленьких жителей, было около тысячи детей.