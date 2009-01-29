ПАСЕ обеспокоена последствиями российско-грузинской войны

Парламентская Ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) обеспокоена гуманитарными последствиями российско-грузинской войны.

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом говорится в принятой сегодня на сессии ПАСЕ резолюции «Гуманитарные последствия российско-грузинской войны».

«За» проголосовали 73 депутата, против – 10, воздержались – 3.

«Парламентская Ассамблея... считает немедленным приоритетом решение вопросов гуманитарных последствий войны», - отмечается в резолюции.

В документе подчеркивается, что около 133 тыс. человек были перемещены из Южной Осетии и Абхазии в Грузию и около 38 тыс. – из Южной Осетии в Северную Осетию. ПАСЕ отметила, что многие люди после конфликта вернулись в свои дома, однако остается обеспокоенность гуманитарным аспектом их жизни. Кроме того, ПАСЕ выразила обеспокоенность действиями, которые могут способствовать этническим чисткам грузин в конфликтных регионах.

Депутаты отметили, что ситуация в Южной Осетии остается очень сложной для гражданского населения, отрезанного от остальной Грузии, при отсутствии или при малом доступе гуманитарной помощи в регион. Отдельную обеспокоенность, по словам депутатов, вызывает ситуация в Ахалгорском районе, который уже покинули 5100 человек, и это количество может вырасти с учетом недостаточности безопасности в регионе, недостатком продовольствия, газа, отопления и финансовой помощи. Депутаты также отметили сложную ситуацию в Гальском районе, также оторванном от Грузии, и откуда также увеличивается отток населения. Депутаты выразили обеспокоенность и ситуацией в Кодорском ущелье, из которого выехали 1,5 тыс. человек из-за подобных проблем.

В своей резолюции ПАСЕ приветствует решение международной конференции доноров для Грузии о выделении 4,5 млрд. долларов помощи. Депутаты приветствуют действия грузинского правительства, которое построило в короткие сроки 6 тысяч семейных домиков, однако выразили обеспокоенность тем, что большинство из этих домиков построены далеко от необходимых ресурсов, а также в регионах с незначительными экономическими перспективами.

Ассамблея также признала вклад России в предоставление помощи беженцам из Южной Осетии, однако выразила сожаление в связи с ограничениями для предоставления международной гуманитарной помощи для региона, а также в связи с тем, что гуманитарная помощь оказывается, в основном, через Россию, а не через Грузию.

ПАСЕ призвала Грузию, Россию соблюдать международное гуманитарное законодательство, расследовать нарушение прав человека, обеспечить доступ гуманитарной помощи, гарантировать право беженцам вернуться в места их проживания до конфликта, осуществить обмен военнопленными, обменяться информацией о минировании, согласиться на усиление миссии наблюдателей Европейского Союза, согласиться на распространение деятельности этой миссии также и на регионы Абхазии и Южной Осетии.