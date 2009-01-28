Израиль атаковал тоннели на границе Египта и Газы

Израильская авиация нанесла удары по тоннелям, используемым для контрабандного провоза оружия и продуктов, которые располагаются вдоль границы сектора Газа и Египта. Как передает Reuters, об этом сообщили жители города Рафах и службы безопасности ХАМАС.

Как сообщают очевидцы, обстрел произошел рано утром в среду.

Представители израильских вооруженных сил заявляют, что достоверность данной информации проверяется.