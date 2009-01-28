Израиль атаковал тоннели на границе Египта и Газы
09:09, 28 января 2009Мир
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Достоверность информации проверяется
Израильская авиация нанесла удары по тоннелям, используемым для контрабандного провоза оружия и продуктов, которые располагаются вдоль границы сектора Газа и Египта. Как передает Reuters, об этом сообщили жители города Рафах и службы безопасности ХАМАС.
Как сообщают очевидцы, обстрел произошел рано утром в среду.
Представители израильских вооруженных сил заявляют, что достоверность данной информации проверяется.
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