Гейтс пообещал преследовать боевиков Аль-Каиды, где бы они ни были

Министр обороны США Роберт Гейтс, выступая на слушаниях в сенатском комитете по вопросам обороны, заявил, что боевые действия против талибов и боевиков «Аль-Каиды» в Афганистане – основное задание американских вооруженных сил в ближайшее время.

По словам Гейтса, эта борьба будет «длительной и тяжелой». Глава Пентагона также отметил, что Соединенные Штаты будут преследовать боевиков «Аль-Каиды», где бы они ни были, и отметил, что имеет в виду Пакистан.

Роберт Гейтс стал единственным членом кабинета Джорджа Буша, который сохранил свою должность в администрации нового президента США – Барака Обамы.

Радио Свобода