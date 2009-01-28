Гейтс пообещал преследовать боевиков Аль-Каиды, где бы они ни были
08:59, 28 января 2009Мир
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«Борьба будет длительной и тяжелой»
Министр обороны США Роберт Гейтс, выступая на слушаниях в сенатском комитете по вопросам обороны, заявил, что боевые действия против талибов и боевиков «Аль-Каиды» в Афганистане – основное задание американских вооруженных сил в ближайшее время.
По словам Гейтса, эта борьба будет «длительной и тяжелой». Глава Пентагона также отметил, что Соединенные Штаты будут преследовать боевиков «Аль-Каиды», где бы они ни были, и отметил, что имеет в виду Пакистан.
Роберт Гейтс стал единственным членом кабинета Джорджа Буша, который сохранил свою должность в администрации нового президента США – Барака Обамы.
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