В российском Внешэкономбанке подтвердили контакты с зятем Трампа

Представители российского банка, находящегося под западными санкциями после аннексии Крыма и вторжения в Украину, в понедельник сообщили, что его руководство в встречалось с зятем и одним из главных советников Дональда Трампа Джаредом Кушнером. Об этом сообщает агентство Reuters.

Читайте такжеЗять Трампа возглавил управление инноваций при Белом доме

Как известно, сенатский комитет, который расследует возможное влияние России на результаты президентских выборов, намерен допросить людей, связанных с Трампом, в том числе и Кушнера. Он уже согласился дать показания.

Стало известно, что руководители Российского государственного банка развития "Внешэкономбанк" (ВЭБ) в прошлом году провели переговоры с Кушнером во время роуд-шоу банка.

Согласно заявлению ВЭБ, которое было распространено по электронной почте, в рамках подготовки новой стратегии его руководители встретились с представителями финансовых институтов Европы, Азии и Америки.

В рамках роуд-шоу состоялись встречи с рядом представителей крупнейших банков и бизнес-кругов США, среди которых был Джаред Кушнер, глава Kushner Companies.

Где и когда происходили встречи, ВЭБ отказался сообщить.

Ранее в Белом доме признали, что Кушнер вместе бывшим советником Трампа по национальной безопасности Майклом Флинном встречались с российским послом в США Сергеем Кисляком.

Встреча состоялась в нью-йоркской башне Trump Tower в декабре прошлого года, еще до официального вступления Кушнера в должность. Для Майкла Флинна беседы с российским послом обернулись громким скандалом, в результате Флинн подал в отставку.