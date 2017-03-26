Выход Папы Римского из биотуалета в Милане стал хитом интернета (видео)

Папа Римский Франциск посетил один из беднейших районов Милана, однако перед своим выступлением, Понтифик остановился возле общественного биотуалета, пишет ТСН.

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Пикантный момент зафиксировали фото и видеокамеры, которые были направлены на дверь в момент выхода из уборной Папы Римского. Сообщается, что во время проповеди Франциск призвал помогать бедным людям.

Напомним, несколькими днями ранее в Риме маленькая девочка стянула с головы Папы Римского Франциска пилеолус (белый головной убор), когда он целовал и благословил ее. Видео опубликовал крестный отец ребенка Маунтин Бутора.