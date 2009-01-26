Ураган «Клаус» в Европе убил 24 человека

Почти 520 тыс. семей остаются без света в результате урагана, обрушившегося в минувшую субботу на юго-запад Франции.

Как передает РИА «Новости», ураган "Клаус" стал сильнейшим во Франции за последние годы. Было парализовано автомобильное, железнодорожное и воздушное сообщение. Более полутора миллионов французов остались без света, сотни тысяч - без стационарной телефонной связи, жители некоторых регионов лишились питьевой воды. Жертвами стихии стали четыре человека.

Всего в Испании, Италии и Франции ураган "Клаус" убил 24 человека, сообщает МирTV.

Местные власти мобилизовали тысячи специалистов для восстановления инфраструктуры, сегодня им помогает тысяча военнослужащих. Вчера руководство французских электросетей RTE пообещало завершить восстановительные работы максимум за пять дней. Однако в понедельник глава французской энергетической компании EDF Пьер ГАДОННЕ заявил, что сейчас стоит цель восстановить подачу электричества в течение восьми дней.