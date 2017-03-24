В эвакуированное здание посольства Украины в Ливии залетел снаряд (фото)
01:26, 24 марта 2017Мир
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Пока неизвестно с какого именно оружия был совершен обстрел.
Фотоиллюстрация / REUTERS
В здание, где раньше работало посольство Украины в Ливии, попал снаряд.
Об этом написал посол Украины в Ливии Николай Нагорный в Facebook.
"Вот и до нашего Посольства в Триполи" подарок "залетел", - написал он, опубликовав фото поврежденного здания.
По предположению Нагорного это мог быть зенитный снаряд, или мина. Он также добавил, что снаряд чуть не попал в генератор.
Как известно, в 2015 году в связи с боевыми действиями в Ливии украинское посольство было эвакуировано в Тунис.
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