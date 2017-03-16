Королева Елизавета II одобрила закон о выходе Великобритании из ЕС

Ранее на этой неделе законопроект о приведении в действие Статьи 50 Лиссабонского договора был окончательно одобрен обеими палатами британского парламента. Об этом сообщает Русская служба ВВС.

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Как сообщалось, британский министр по вопросам Brexit Дэвид Дэвис заявил в эфире телерадиовещательной корпорации ВВС, что Великобритания покинет Евросоюз в марте 2019.

В июне 2016 года в Британии прошел референдум, на котором большинство проголосовавших поддержало "брексит". Это привело к отставке премьер-министра страны Дэвида Кэмерона.