Шульц официально стал кандидатом в канцлеры Германии

Глава Европарламента Мартин Шульц утвержден на внеочередном съезде председателем Социал-демократической партии Германии (СДПГ) и кандидатом в канцлеры ФРГ, за него отдано 100% голосов. Парламентские выборы в Германии состоятся 24 сентября.

За Шульца проголосовали 605 из 608 делегатов и допущенных к голосованию. Три бюллетеня были признаны недействительными. Внеочередной съезд СДПГ проходит в воскресенье в Берлине, в нем принимают участие около 3 тысяч гостей и 500 журналистов.

Шульц сменил на посту лидера партии действующего министра иностранных дел Германии Зигмара Габриэля.