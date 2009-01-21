ЕС примет ряд мер, чтобы не зависеть от «газовых кризисов»

Страны Евросоюза после завершения российско-украинского газового конфликта пообещали принять экстренные меры для того, чтобы не допустить повторения подобных кризисов. Об этом сообщает AFP.

В частности, в Польше отметили, что планируют построить одну или две атомные электростанции к 2020 году. Сейчас у Польши нет своих АЭС, что делает эту страну еще более зависимой от поставок газа.

Кроме того, в Польше в ближайшее время планируется возвести новый порт для приема танкеров с сжиженным газом. Это позволит Польше закупать топливо в Кувейте и Катаре. А в Хорватии планируют построить два газовых хранилища в дополнение к одному существующему.

В то же время министр экономики Германии Михаэль Глос (Michael Glos) заявил, что ситуация с поставками газа в Европу показала, что нельзя отказываться ни от какого вида энергии.

В свою очередь, в Румынии считают, что страны ЕС должны выработать единую позицию по энергобезопасности. В частности, в этой стране обратили внимание на проект Nabucco - газопровод, который пройдет от прикаспийских стран в Европу, минуя Россию.

В Словакии ранее подсчитали, что местная промышленность теряла во время газового кризиса по сто миллионов евро каждый день. В связи с этим в Словакии одобрили идею возможного иска в отношении Украины и России со стороны Евросоюза.

Лента.ру