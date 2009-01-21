Эксперты ЕС дали Обаме советы относительно Украины и Грузии

Эксперты Института по вопросам безопасности, который является аналитическим центром ЕС, советуют президенту США Бараку Обаме в настоящее время отказаться от планов быстрого продвижения Украины и Грузии в НАТО. Об этом сообщает Немецкая волна.

В соответствии с аналитическим отчетом “Европейский взгляд на новую внешнюю политику США”, Соединенные Штаты сталкиваются с нежеланием России сотрудничать в таких важных вопросах, как Иран, Афганистан, Северная Корея, нераспространение оружия массового уничтожения и развитие государств - бывших советских республик.

Разрыв между Москвой и Вашингтоном все растет. В то же время на кону стоят европейская и общемировая безопасность и процесс реформ и нерешенные конфликты на пространстве бывшего СССР. На постсоветском пространстве США связывают вопрос демократизации с заполитизированным вопросом расширения НАТО на восток, что вызывает сопротивление Москвы.

Впрочем, по мнению экспертов, процветание в бывших республиках Советского Союза зависит в первую очередь от того, хорошо ли будет функционировать треугольник сотрудничества “США-ЕС- Россия”. “Новой администрации в Белом доме нужно воздержаться от преследования цели присоединения Украины и Грузии к НАТО как первоочередной и настроиться на поддержку развития демократии в этих странах. Евросоюз же должен стать более последовательным в регионе”, - отмечают эксперты.

К сожалению, говорится в отчете, Москва не сигнализирует готовности к сотрудничеству. Именно поэтому политики в США и ЕС должны осознавать, что быстрого решения всех проблем не будет. Хотя как Вашингтону, так и Брюсселю стоит в настоящее время разработать действенную стратегию улучшения сотрудничества, как со странами СНГ, так и с Россией.