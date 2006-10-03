Премьер Черногории подал в отставку ”по личным мотивам”
18:04, 03 октября 2006Мир
514 0
Джуканович пробыл на посту 15 лет
Премьер-министр Черногории Мило ДЖУКАНОВИЧ уходит в отставку, пробыв на этом посту 15 лет.
Как передает Газета.Ru, об этом сообщил Президент страны Филип ВУДЖАНОВИЧ.
В мае на референдуме жители Черногории проголосовали за отделение от Сербии. На последующих выборах возглавляемая М.ДЖУКАНОВИЧЕМ коалиция одержала победу.
По словам Президента, премьер уходит в отставку "по личным мотивам".
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter