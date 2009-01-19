ЕС: еще рано убирать наблюдателей за транзитом газа

Присутствие наблюдателей ЕС на газораспределительных станциях России и Украины перестанет быть необходимым, когда доверие между Москвой и Киевом относительно объема российского газа, поступающего через Украину в Европу, будет полностью восстановлено, заявил в понедельник в эфире радиостанции "Эхо Москвы" глава представительства Еврокомиссии в Москве Марк Франко.

"Если в будущем доверие между Россией и Украиной в отношении того, что поток газа будет нормальным и что вопрос может контролироваться без помощи Европы, будет восстановлено, то мы уберем наших наблюдателей. В краткосрочном плане мы бы хотели посмотреть за потоком газа в Европейский союз", - цитирует его РИА "Новости".

"Мы надеемся, что завтра наши наблюдатели придут к выводу о том, что газ действительно поступает", - добавил он.

Европейский дипломат напомнил, что европейские наблюдатели были направлены на газораспределительные станции по просьбе России.