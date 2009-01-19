"Газовая группа" ЕС подводит итоги газового кризиса

Газовая координационная группа Европейского Союза отмечает согласованную работу газового рынка в период кризиса.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, к такому выводу группа пришла по итогам своего сегодняшнего заседания.

Согласно выводам группы, согласованная работа газовых компаний дала возможность успешно справиться с ситуацией, которая была вызвана прекращением поставок российского газа практически во всех странах-членах ЕС. При этом наиболее от газового кризиса пострадала Болгария, однако сейчас обсуждается возможность поставок газа в эту страну из Греции.

Координационная группа поприветствовала действия компаний, которые позволили обеспечить поставки газа практически всем пострадавшим странам и, в частности, переход на работу в реверсном режиме словацкого газопровода для поставок газа из Германии через Чехию, увеличение поднятия газа из подземных газовых хранилищ в Венгрии, которая оказала помощь Сербии, увеличение собственной добычи газа в ЕС, использование сжиженного газа в Греции и Бельгии.

Группа также пришла к выводу, что при условии сохранения нынешней температуры воздуха все страны-члены ЕС, кроме Болгарии, могут быть в достаточной степени обеспечены газом.

В ходе заседания группы комиссар ЕС по вопросам энергетики сообщил о намерении направить двух генеральных директоров из Директората “Энергетика” Еврокомиссии в Болгарию, Словакиию и Балканские страны с целью изучения ситуации, вызванной отсутствием российского газа, на местах.

Еврокомиссия также выразила благодарность Норвегии, Алжиру и Ливии, которые в период российско-украинского кризиса продолжали стабильно поставлять газ и даже увеличили объем поставок.

Газовая координационная группа не назначила очередной даты своего заседания.

*** Газовая координационная группа была создана в 2006 году, в нее входят компетентные представители стран-членов ЕС.

Встречи членов группы проводятся регулярно четыре раза в год, также они могут собираться в экстренном порядке для координации вопросов, связанных с поставками газа.