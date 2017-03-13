"Всему есть предел": власти ФРГ предупредили Анкару об ответственности за агитацию в Германии

Об этом руководитель германского ведомства заявил в программе Bericht aus Berlin телеканала ARD, передает Deutsche Welle.

Турецким агитационным кампаниям "не место в Германии", подчеркнул он, добавив, что он лично "в политическом плане категорически против" подобных мероприятий в ФРГ. Де Мезьер отметил также, что в самой Турции существует норма, согласно которой проведение политических агитационных кампаний за рубежом запрещено, однако, чтобы обойти это правило, политики часто стараются не связывать свои выступления с предстоящими в стране голосованиями.

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Де Мезьер выразил уверенность, что "всему есть предел". Границы дозволенного - очень "четкие" и детально прописаны в Уголовном кодексе ФРГ, отметил он. "Лица, которые оскорбляют или дискредитируют Германию или ее Основной закон, подлежат судебному преследованию", - пояснил министр.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сравнил политику ФРГ в отношении Анкары с методами национал-социалистов. Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) назвала слова политика "неуместными" и неоправданными.

16 апреля в Турции пройдет референдум о конституционных изменениях с целью перехода от парламентской к президентской республике. В начале марта три немецких города - Кельн, Гаггенау и Фрехен - отказались предоставить площадки для агитации двум турецким министрам.