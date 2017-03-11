"Тектонические подвижки": российские оппозиционеры указали на "эпидемию" отставок в команде Путина

"На самом деле подвижки тектонические. В России сейчас практически эпидемия отставок. В частности, в системе МВД после позавчерашней коллегии, их произошло очень много. К тому же, отсутствие официальной реакции на фильм Навального про Медведева, который набрал больше 7 миллионов просмотров – говорит о многом", — цитирует Курносову Обозреватель.

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Напомним, экс-президент Украины Леонид Кравчук считает, что падение действующего режима в России может начаться внезапно и в один день, поэтому Украине следует запастись терпением.