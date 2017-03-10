В США умер автор бестселлера "Мосты округа Мэдисон" Роберт Джеймс Уоллер

По данным Reuters, Уоллер умер у себя дома в городе Фредериксберг (штат Техас). Информация о причинах смерти пока не поступала.

Роман «Мосты округа Мэдисон» (The Bridges of Madison County) был опубликован в 1992 году и стал бестселлером.

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По данным Reuters, было продано более 50 млн экземпляров книги, роман был переведен на более чем 40 языков, в том числе и на украинский. Через несколько лет на основе произведения Уоллера был снят фильм, режиссером которого стал Клинт Иствуд, а главную женскую роль в нем исполнила Мэрил Стрип. Позже сюжет романа лег в основу одноименного бродвейского мюзикла.

Также Уоллер является автором шести других новелл, был известен как музыкант и художник. Помимо этого, Уоллер много лет преподавал курсы менеджмента, математики и экономики в Университете северной Айовы.