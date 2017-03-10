Ответ на миграционную политику Трампа: Боливия призвала создать универсальное гражданство и устранить границы

"Перед лицом сложившихся проблем мы, правительство и общественные движения, решили провести это мероприятие на мировом уровне", - заявил президент республики Эво Моралес на пресс-конференции, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство ABI.

Как отмечается, в тексте приглашения говорится, что в Боливии, в частности, "обеспокоены миграционной политикой США, которые хотят выдворить из страны до 3 млн мигрантов". "Мы призываем народы мира работать над созданием универсального гражданства и устранением границ", - отметил Моралес.

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По его мнению, "нельзя, чтобы существовали стены для мигрантов, выходцев из Латинской Америки, беженцев, и при этом не было бы преград для военных вторжений, при помощи которых разворовывают природные ресурсы народов".

По замыслу боливийских властей, во Всемирной конференции народов, которая пройдет с 20 по 21 июня в городе Тикипайя, примут участие представители правительств, эксперты, активисты и юристы из разных стран.

Как сообщал УНИАН, президент США Дональд Трамп 6 марта подписал новый закон о временном запрете на въезд в страну гражданам ряда мусульманских стран.

Согласно новому документу, под запрет на въезд в США отныне не подпадают те, кто уже имеет визы на руках, также из списка семи мусульманских стран, подпадающих под запрет, исключен Ирак.