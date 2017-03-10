Нападение в Дюссельдорфе: полиция задержала подозреваемого

Полиция сообщила о задержании одного подозреваемого в нападении. Это 36-летний выходец из Балканского региона. Согласно заявлению полиции, у него проблемы с психическим здоровьем, передает Русская служба Би-Би-Си.

Подробности о состоянии пострадавших не сообщаются, уточняется только, что их жизням ничего не угрожает. Как отмечают немецкие СМИ, ранение получила 13-летняя девочка.

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Инцидент произошел около 21:00 по местному времени (20:00 по Гринвичу). Находившиеся в здании вокзала люди были эвакуированы, само здание было закрыто на время выяснения обстоятельств происшествия.

На фотографиях, опубликованных в соцсетях, видно, что здание вокзала оцеплено полицией, над местом происшествия кружат вертолеты, а на площади перед входом в вокзал стоят машины различных экстренных служб.

Сразу после происшествия полиция сообщила о задержании двух подозреваемых; также сообщалось, что нападавших могло быть несколько. Однако позже в полиции уточнили, что нападение совершил один человек и что был задержан один подозреваемый.

По информации издания Bild, задержанный пытался сбежать от полиции и спрыгнул с мостового перехода, под которым его схватили правоохранители, передает Deutsche Welle. Представитель полиции заявил, что подозреваемый, пойманный под переходом, получил ранения и сейчас находится в медицинском стационаре.

По данным полиции Дюссельдорфа, мотивы нападавшего пока не установлены.

Пассажиропоток в центральном вокзале Дюссельдорфа составляет около 250 тысяч человек в день.