В Швейцарии в результате нападения ранены 7 пассажиров поезда – СМИ

В Швейцарии в результате нападения ожоги и ножевые ранения получили как минимум семь человек, включая нападавшего. Среди пострадавших есть шестилетний ребенок, передает Русская служба Би-Би-Си.

Агентство Reuters сообщает, что у них ожоги и ножевые ранения.

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Согласно заявлению полиции кантона Санкт-Галлен, нападение совершил 27-летний гражданин Швейцарии, передает France Press.

Мужчина, по данным полиции, был вооружен как минимум одним ножом. Кроме того, у него была легковоспламеняющаяся жидкость, которую он разлил в поезде и поджег. В результате возгорания пострадал сам нападавший, сообщает полиция. О его мотивах пока ничего неизвестно.

На месте происшествия проводится широкомасштабная полицейская операция.