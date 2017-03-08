В результате теракта в Кабуле погибли до 30 человек (фото)
В результате нападения на военный госпиталь в Кабуле погибли более 30 человек и десятки были ранены.
Об этом со ссылкой на данные представителя министерства обороны страны сообщает Reuters.
"После того, как были проверены здания госпиталя, было подсчитано, что погибло более 30 человек. Ранее чиновники сообщали о минимум трех погибших и десятках раненых", – говорится в сообщении.
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Как сообщал УНИАН, около 9 часов утра вооруженные люди атаковали крупнейший военный госпиталь Афганистана.
Тогда террорист-смертник взорвал себя у входа в госпиталь, а трое нападавших, применив автоматическое оружие и ручные гранаты, вошли в здание и заняли верхние этажи больницы.
Ответственность за нападение взяла на себя террористическая группа "Исламское государство".