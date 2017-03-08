Гавайи решили добиваться запрета на новый указ Трампа о мигрантах

Власти штата обратились к судье с просьбой «уплотнить» расписание заседаний по делу, чтобы процесс удалось завершить до вступления указа в силу сообщает republic со ссылкой на СNN.

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Гавайи ранее подавали в суд против изначального указа Трампа о мигрантах. Однако иск тогда не успели рассмотреть, потому что к началу процесса суд в Сиэтле уже заблокировал действие документа после обращения штатов Вашингтон и Миннесота.

Как сообщал УНИАН, президент США Дональд Трамп 6 марта подписал новый закон о временном запрете на въезд в страну гражданам ряда мусульманских стран.

Под запрет на въезд в США отныне не подпадают те, кто уже имеет визы на руках, также из списка семи мусульманских стран, подпадающих под запрет, исключен Ирак.