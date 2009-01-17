Поляки готовы платить за газ больше, лишь бы не российский был (опрос)

Большинство поляков готовы оплачивать более дорогие счета за газ для того, чтобы уменьшить зависимость страны от поставок газа из Российской Федерации.

Как свидетельствует опрос GFK Polonia, проведенного по заказу газеты "Rzeczpospolitа", из 500 опрошенных поляков 55% готовы оплачивать более дорогой газ в то время, когда 41% предпочитают платить меньшие счета за газ из России и Центральной Азии.

4% опрошенных не имеют собственной точки зрения на эту проблему.

62% поляков видят в зависимости от поставок российского газа угрозу для суверенности Польши против 30%, которые такой угрозы не видят.

8% не имеют четкой позиции в этом вопросе.

Как сообщал УНИАН, Польша, которая около 40% импортного газа получает через Украину, со 2 января этого года имеет проблемы с поставками газа из-за газового спора Киева и Москвы, которые не могут договориться об условиях поставок в 2009 г.

С 7 января поляки полностью перестали получать газ через украинскую газотранспортную систему после того, как российский газовый монополист «Газпром» перекрыл Украине поставки транзитного газа для потребителей в ЕС.

Польская национальная нефтегазовая компания PGNIG частично компенсирует недопоставки из Украины через белорусскую ГТС и благодаря резервам в газовых хранилищах.

Справка УНИАН. Польское правительство планирует для уменьшения зависимости российских поставок построить на Балтийском море газопорт, через который Польша могла бы получать сжиженный газ из стран Ближнего Востока, в частности из Катара - который является третьим в мире после России и Ирана экспортером газа.

Кроме этого, правительство рассматривает планы объединения польской газопроводной системы с ГТС Дании, что позволит получать газ из Норвегии.

Планы диверсификации энергоносителей в Польше обсуждаются долгое время, однако до сих пор не был реализован ни один значимый проект.

Эксперты отмечают, что проекты диверсификации требуют значительных капиталовложений, а ближневосточный и норвежский газ дороже, чем российский и из стран Центральной Азии, который сегодня покупает Польша.

Польша ежегодно потребляет около 14 млрд. кубометров газа, 30% из которого обеспечивается за счет внутренней добычи. Остальной газ страна импортирует.

По данным польской газеты Dziennik, в 2007 Польша покупала российский газ по цене около 400 долларов за тысячу кубометров.