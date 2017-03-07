СМИ: Российские пропагандисты предлагали мигрантам деньги за беспорядки в столице Швеции

Об этом сообщает радиостанция Radio24syv со ссылкой на двух человек, которые общались с российскими журналистами.

Как рассказал один из молодых людей, назвавшийся Мухаммедом, двое мужчин, которые представились российскими журналистами, предлагали им 400 крон (42 евро) за "экшн" перед камерами. По его словам, между собой они говорили на языке, который он воспринял как русский, передает "ЕвроПравда".

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"Пока мы разговаривали, к нам подошла полиция. Российские журналисты заявили полицейским, что это мы предлагали им устроить беспорядки на камеру, если они нам заплатят", - рассказал Мухаммед.

Молодой человек сказал, что не знал, какой канал представляют журналисты.

Как пишет издание Aftonbladet, беспорядки в пригороде Стокгольма освещали отдельные российские медиа, среди которых и канал НТВ.

Авторы сюжета НТВ взяли комментарий у главы парламентской группы антимигрантской партии "Шведские демократы" Маттиаса Карлссона, который заявил, что "миграция зашла слишком далеко". Скандальный полицейский Петер Спрингаре, известный расистскими заявлениями, и ультраправая организация "Солдаты Одина" показаны в сюжете как герои. Кроме того, авторы сюжета отметили, что многие шведы воспринимают президента США Дональда Трампа как героя.

Полиция Стокгольма заявила, что знает об инциденте с российскими журналистами.

"Однако мы не можем подтвердить, что на самом деле произошло", - сказал пресс-секретарь полиции Стокгольма Матс Эрикссон.

Напомним, беспорядки в пригороде Стокгольма Ринкебю, который считается традиционным центром скопления мигрантов в шведской столице, вспыхнули вечером 21 февраля. Неизвестные ограбили несколько магазинов, сожгли оставленные на стоянке автомобили и забрасывали камнями полицейских. В ответ сотрудники правоохранительных органов несколько раз выстрелили в воздух. Пострадавших в ходе беспорядков не было.

Перед этим, 18 февраля, президент США Дональд Трамп, выступая на митинге своих сторонников во Флориде, пугал инцидентом с беженцами в Швеции, которого не было.