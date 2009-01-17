Китай загрязнил 80% своих территориальных вод

Китай загрязнил более 80% своих территориальных вод, сообщает в пятницу агентство Синьхуа со ссылкой на доклад правительства КНР.

В документе признается, что основная проблема - чрезмерное количество выбрасываемых в моря канализационных отходов, которые дают богатую пищу для роста микроводорослей. Последние, в свою очередь, поглощают кислород из воды, из-за чего задыхаются представители морской флоры и фауны.

Бурный рост сине-зеленых микроводорослей в 2008 году был зафиксирован на 13,7 тысячах квадратных километрах прибрежных вод материкового Китая.

Распространение этой зловредной флоры сорвало проведение олимпийских состязаний по гребле в городе Циндао. Устроителям соревнований из-за нашествия водорослей пришлось менять маршрут гонок.

РИА “Новости”