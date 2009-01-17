США поможет Израилю разоружить ХАМАС

США и Израиль подписали меморандум о взаимопонимании, призванный остановить потоки оружия в сектор Газа и тем самым обеспечить условия для прекращения огня. Документ был подписан в Вашингтоне госсекретарем США Кондолизой Райс и министром иностранных дел Израиля Ципи Ливни, передает Associated Press.

США считают, что "именно непрекращающаяся контрабанда оружия и боеприпасов для ХАМАС и других террористических группировок в секторе Газа является прямой причиной текущих военных действий" в анклаве, говорится в заявлении госдепартамента США по случаю меморандума.

По словам официального представителя госдепартамента Шона Маккормака, подписанный в Вашингтоне документ представляет собой "общую программу", направленную на обеспечение условий для прекращения боевых действий в секторе Газа. "Воспрепятствовать перевооружению "Хамас" - одно из ключевых условий, открывающее возможность прекращения огня", - отметил представитель госдепа.

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