МИД Украины жестко осудил запуск баллистических ракет КНДР

Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Украины относительно очередного запуска Корейской Народно-Демократической Республикой баллистических ракет.

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Регулярные запуски КНДР баллистических ракет, в том числе вызывающий запуск одновременно четырех таких ракет 6 марта является не только прямым нарушением резолюций Совета безопасности ООН, но и сознательной провокацией против существующей международно-правовой системы, отмечается в заявлении.

Украина жестко осуждает такие действия Пхеньяна, призывает мировое сообщество принять дополнительные меры для привлечения КНДР к ответственности и выражает в этой связи полную поддержку Японии и Южной Кореи.

Сегодняшнее развитие событий свидетельствует о том, что действующие санкции в отношении КНДР оказались недостаточными. Украина подтверждает свою настроенность использовать все возможные рычаги влияния как непостоянный член Совбеза ООН для возвращения КНДР в международное правовое поля, говорится в заявлении МИД.

Как сообщал УНИАН, КНДР осуществила запуск ракеты неизвестного типа на полигоне Тонгчанг-ри, на котором находится ракетная база.