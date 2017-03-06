Сирийские повстанцы перекрыли "Исламскому государству" путь для бегства из Ракки
Подразделения сирийских повстанцев "Демократические силы Сирии" (SDF), которые при поддержке западной коалиции осуществляют операцию по освобождению сирийского города Ракки от боевиков террористической группировки "Исламское государство", в понедельник, 6 марта, смогло установить контроль над частью дороги, которая соединяет город с провинцией Дейр-эз-Зор.
Об этом сообщили в Сирийском центре мониторинга за соблюдением прав человека со ссылкой на собственные источники в SDF, как сообщает DW.
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Захват дороги повстанцами означает, что все наземные пути до Ракки сейчас являются отрезанными, и единственный путь, который остается исламистам для выхода из Ракки - это бегство на юг, для чего им сначала придется пересечь реку Евфрат.
"Это большая победа, но все еще нужно многое сделать", - заявил Reuters источник среди курдских бойцов. Официально в SDF информацию о захвате дороги пока не подтвердили.
Напомним, в начале февраля "Демократические силы Сирии" объявили о начале очередной фазы наступления на Ракку, которая является фактической столицей исламистов в Сирии. Цель этой стадии наступления на Ракку - полностью окружить город. Захват дороги, которая соединяет Ракку из провинции Дайр-эз-Заур, что практически полностью находится под контролем исламистов, было одной из целей этого этапа освобождения Ракки.