Сирийские повстанцы перекрыли "Исламскому государству" путь для бегства из Ракки

Об этом сообщили в Сирийском центре мониторинга за соблюдением прав человека со ссылкой на собственные источники в SDF, как сообщает DW.

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Захват дороги повстанцами означает, что все наземные пути до Ракки сейчас являются отрезанными, и единственный путь, который остается исламистам для выхода из Ракки - это бегство на юг, для чего им сначала придется пересечь реку Евфрат.

"Это большая победа, но все еще нужно многое сделать", - заявил Reuters источник среди курдских бойцов. Официально в SDF информацию о захвате дороги пока не подтвердили.

Напомним, в начале февраля "Демократические силы Сирии" объявили о начале очередной фазы наступления на Ракку, которая является фактической столицей исламистов в Сирии. Цель этой стадии наступления на Ракку - полностью окружить город. Захват дороги, которая соединяет Ракку из провинции Дайр-эз-Заур, что практически полностью находится под контролем исламистов, было одной из целей этого этапа освобождения Ракки.