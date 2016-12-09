Более 50 тысяч боевиков ИГ убиты в ходе операции в Сирии и Ираке - Пентагон

Об этом сообщил официальный представитель Пентагона, передает Русская служба Би-Би-Си.

По словам представителя американского ведомства, число погибших джихадистов ИГ в ходе операции, начавшейся осенью 2014 года, говорит об эффективности действий коалиции, и американских военных в частности.

Читайте такжеФранция призвала коалицию против ИГ взять Ракку в окружение

Как подчеркнул представитель Пентагона, 50 тысяч погибших джихадистов - это весьма скромные оценки потерь "Исламского государства" в Сирии и Ираке.

По данным Пентагона, к началу ноября США нанесли по "Исламскому государству" в Сирии и Ираке более 12 тысяч авиаударов.

Ранее УНИАН сообщал, что проправительственные силы установили контроль над ливийским городом Сирт, который находился под властью террористической организации "Исламское государство".