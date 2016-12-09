Более 50 тысяч боевиков ИГ убиты в ходе операции в Сирии и Ираке - Пентагон

05:03, 09 декабря 2016
Мир
791

За время операции возглавляемой США коалиции против экстремистской группировки "Исламское государство" в Сирии и Ираке были убиты по меньшей мере 50 тысяч джихадистов.

REUTERS

Об этом сообщил официальный представитель Пентагона, передает Русская служба Би-Би-Си.

По словам представителя американского ведомства, число погибших джихадистов ИГ в ходе операции, начавшейся осенью 2014 года, говорит об эффективности действий коалиции, и американских военных в частности.

Читайте такжеФранция призвала коалицию против ИГ взять Ракку в окружение

Как подчеркнул представитель Пентагона, 50 тысяч погибших джихадистов - это весьма скромные оценки потерь "Исламского государства" в Сирии и Ираке.

По данным Пентагона, к началу ноября США нанесли по "Исламскому государству" в Сирии и Ираке более 12 тысяч авиаударов.

Ранее УНИАН сообщал, что проправительственные силы установили контроль над ливийским городом Сирт, который находился под властью террористической организации "Исламское государство".

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Пентагон#ИГИЛ#исламисты