В Москве задержали активистов за баннер "Путин - это война. Путин – это смерть" (фото, видео)
17:20, 05 марта 2017Мир
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В воскресенье, 5 марта, в центре Москвы у площади трех вокзалов полицейские задержали активистов, вывесивших баннер "Путин – это война. Путин – это смерть".
Баннер вывесили в Москве / styazshkin.livejournal.com
Активисты только успели вывесить растяжку на мосту у вокзала, как буквально через пару минут подъехали полицейские, пишет в своем Livejournal активист Денис Стяжкин.
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По его словам, правоохранители успели поймать трех активистов – Николая Игрокова, Павла Кузнецова и Екатерину Рыжик.
"Кроме того, стражи порядка оперативно, буквально за две минуты, сняли баннер с моста, там же про Путина написано, свят-свят-свят", - написал Стяжкин.
Баннер вывесили в Москве / styazshkin.livejournal.com
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