В Москве задержали активистов за баннер "Путин - это война. Путин – это смерть" (фото, видео)

Активисты только успели вывесить растяжку на мосту у вокзала, как буквально через пару минут подъехали полицейские, пишет в своем Livejournal активист Денис Стяжкин.

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По его словам, правоохранители успели поймать трех активистов – Николая Игрокова, Павла Кузнецова и Екатерину Рыжик.

"Кроме того, стражи порядка оперативно, буквально за две минуты, сняли баннер с моста, там же про Путина написано, свят-свят-свят", - написал Стяжкин.