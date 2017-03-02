В России нет СМИ, там есть только машина для пропаганды - Фриз
Нардеп от БПП Ирина Фриз, комментируя вопрос относительно кибербезопасности, заявила, что Россия действовала против Украины, в первую очередь, через информационные каналы коммуникаций.
Об этом она заявила в эфире "Голоса Америки".
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"В первую очередь, это через информационные каналы коммуникаций. В России нет СМИ. В России есть машина для пропаганды. Для донесения месседжей Кремля. Именно это Путин пытается использовать в других государствах. И когда говорят, что Путин никогда не пойдет против любого государства, которое является членом НАТО, - да, он не пойдет, но будет пытаться разрушить НАТО изнутри, он будет пытаться разрушить любые объединения изнутри, используя, в первую очередь, информационную составляющую", - заявила она.
Как известно, ранее некоторые союзники НАТО сообщили о причастности России к кибератакам. В НАТО зафиксировали резкое увеличение количества кибератак.