США и ОАЭ договорились сотрудничать в ядерной энергетике
00:36, 16 января 2009Мир
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Документ готов к подписанию
США и Объединенные Арабские Эмираты подпишут сегодня в Вашингтоне межгосударственное соглашение о сотрудничестве в области мирного использования ядерной энергии, сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства США.
На церемонии в госдепартаменте от имени американского правительства соглашение подпишет госсекретарь США Кондолиза Райс, от имени правительства ОАЭ - министр иностранных дел ОАЭ Шейх Абдулла бин Зайед аль Нахайан.
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