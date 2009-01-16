США и ОАЭ договорились сотрудничать в ядерной энергетике

США и Объединенные Арабские Эмираты подпишут сегодня в Вашингтоне межгосударственное соглашение о сотрудничестве в области мирного использования ядерной энергии, сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства США.

На церемонии в госдепартаменте от имени американского правительства соглашение подпишет госсекретарь США Кондолиза Райс, от имени правительства ОАЭ - министр иностранных дел ОАЭ Шейх Абдулла бин Зайед аль Нахайан.

РИА “Новости”