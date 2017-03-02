В своей речи Трамп использовал новую тактику: снизил тон - The New York Times

Об этом пишут Гленн Траш и Мэгги Хейбермен в статье "В своей речи Трамп использовал новую тактику: снизил тон", опубликованной на сайте газеты The New York Times.

Затем, если это срабатывает, он пробует что-то совершенно другое.

Именно таким изменением стало хорошо воспринятое обращение Трампа к Конгрессу во вторник вечером, примирительная речь, в которой слово "мы" превосходит слово "я" в соотношении три к одному. Только на прошлой неделе Трамп кричал до хрипоты, называя средства массовой информации "врагами американского народа" в то время, когда работал над обращением, которое взывало к лучшим сторонам его сущности, национальному единству и "концу тривиальных боев".

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Это не резкий поворот, не принципиальное изменение подхода, и это не означает, что Трамп планирует отказаться от своего фирменного стиля "сначала пиши в Twitter, вопросы задавай потом".

Но это признание Белого дома (начиная с Трампа) в том, что их действия неэффективны, и что необходима более мягкая тактика, чтобы навязать тот же жесткий популистский план, о котором он говорил во время кампании, сообщают приближенные к Трампу сотрудники.

"Это не была речь для перезагрузки", - сказал пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер, журналистам в среду, в то время, как команда Трампа наслаждалась лучшими новостями за все время, после вступления в должность 41 день назад.

"Люди не понимают, насколько быстро может учиться Трамп – и он быстро продвигается – так что он будет использовать разные подходы", - сказал Ньют Гингрич, бывший спикер Палаты представителей, союзник и советник Трампа.

"Он начал с определенным набором взглядов и предположений, и он постепенно определяет, какие из них стоит оставить, а какие нужно отбросить", - сказал Гингрич. "Во вторник он был на высоте, потому что знал, что на него смотрит страна. Это не значит, что в следующий вторник против него не будут протестовать 20 000 человек, если он выберет другой тон".

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Поразительно, что тон президента, который Трамп выбрал во вторник, стал важным политическим шагом для главнокомандующего, который столкнулся с самыми низкими в истории рейтингами одобрения и скептицизмом со стороны других республиканцев.

Республиканцы в Сенате и Палате представителей приветствовали оптимистичное послание президента. Но, за закрытой дверью, они все больше обеспокоены нежеланием администрации представить подробный план того, как отменить и чем заменить Закон о доступной медицинской помощи. Республиканцы также хотят видеть более конкретный проект бюджета, а не краткое описание, появившееся на прошлой неделе, пакет инфраструктуры стоимостью $ 1 трлн, который все еще находится в стадии теории, так же как смутное предложение о сокращении налогов для корпораций.

Некоторые сенаторы-республиканцы отметили, в частном порядке, что националистические нотки о нелегальной иммиграции все еще проскальзывали в речи, несмотря на все смягчение.

Демократы были еще менее благосклонными. "Да ладно; не было никакого поворота, и не будет", - сказал сенатор Чак Шумер, демократ от штата Нью-Йорк, лидер меньшинства. "Речь не была столь резкой, как некоторые другие, но он говорил, в основном, о тех же вещах, что и всегда. Политика в отношении миграции и других вопросах остается ужасной".

По словам нынешних и бывших сотрудников Трампа, речь во вторник была задумана на основе инаугурационной речи, которая должна была быть короткой и деловой. Она должна была показать, с каким нетерпением Трамп ожидает реализации своего плана "Америка прежде всего", который предусматривает быстрый выход из Транс-тихоокеанского партнерства и усиление безопасности границ.

Понимая, что Трамп будет говорить с самой большой телевизионной аудиторией, после инаугурации, его команда (под руководством главного стратега Стивена Бэннона; главного советника по вопросам политики, Стивена Миллера; и спичрайтера Винса Хейли, с участием советника Кэллиан Конвэй, его пресс-секретаря Хоуп Хикс и нескольких других) изо всех сил старалась смягчить его часто провокационную речь.

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И они были довольны контрастом между его резкой импровизацией на Конференции консервативных политических действий в прошлую пятницу и его достойным выступлением во вторник. Все это демонстрирует политический спектр Трампа, сообщил источник, приближенный к команде. Трамп также сопротивлялся любым желаниям импровизации.

Но Трамп столкнулся с серьезными проблемами, которые могут вскоре затмить успех речи и недельное расписание последующих мероприятий по всей стране с участием президента и вице-президента Майка Пенса.

Два человека, проинформированные о том, как создавалась речь Трампа, сказали, что отсутствие деталей было намеренным уклончивым маневром, в выступлении использовались фразы, в которых различные группы могли услышать то, что хотели. Это даст президенту больше времени, чтобы изменить впечатление, будто его Белый дом неукомплектован и находится в хаосе.

Но никто из десяти человек, приближенных к Трампу, не ожидал, что президент сохранит тон умеренного великодушия в речи.

Внутри Белого дома, успех обращения ( три четверти респондентов, опрошенных CBS одобрили речь Трампа) встретили с облегчением, особенно после нескольких недель противоречий по поводу сообщений о связях президента с Россией, срыва его иммиграционного указа и отставки его советника по национальной безопасности Майкла Флинна.

Вопрос в том, когда и изменит ли вообще Трамп свой дерзкий, шокирующий стиль на более уравновешенный и традиционный подход. И эта проблема преследует бывшего бизнесмена с первых дней его президентской кампании.

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Ложных поворотов было почти столько же, сколько реальных кризисов. Ожидалось, что Трамп выберет более мягкий подход после того, как осенью прошлого года появилась запись "Access Hollywood", где он отпускает непристойные комментарии о женщинах. Но после краткого заявления о раскаянии он вернулся к атакам.

Момент, который был ближе всего к смене тона во вторник вечером, произошел в ночь выборов, когда Трамп призывал к единству и прекращению порочной политической войны, которую он так энергично вел.

"Пришло время Америке залечить раны после раскола – мы должны объединиться", - сказал ошеломленный победитель своим сторонникам на Манхэттене в ту ночь. "Всем республиканцам, демократам и независимым кандидатам по всей стране, я говорю, что пришло время нам объединиться, как единому народу. Пора".

Но в течение следующих нескольких месяцев, Трамп часто прибегал к суровому и более мрачному тону в интервью, речах (часто импровизированных) и в Twitter.

Он не может позволить себе такой подход теперь, когда переходит к более жесткому, более публичному процессу проведения законодательной программы через Конгресс.

В среду Трамп – который любит задерживаться перед камерами перед церемониальными событиями Белого дома – вытолкал новостные СМИ из комнаты Рузвельта через 30 секунд, чтобы начать свои первые реальные переговоры с лидерами республиканцев, в том числе спикером Полом Райаном и сенатором Митчем Макконнеллом (Кентукки), лидером большинства.

"Мы здесь, чтобы начать процесс", - сказал торжественным голосом Трамп. "Он начинается прямо сейчас".