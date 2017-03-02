В парламенте Британии хотят более тесных отношений с Россией

Об этом говорится в отчете о британско-российских отношениях депутатов комитета по иностранным делам парламента Великобритании, передает Financial Times.

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Кроме того, депутаты заявили о необходимости более тесных отношений с РФ и раскритиковали МИД Британии за то, что "оно не знает, чего хочет". В отчете, опубликованном в четверг, в частности, говорится о скептическом отношении к расследованию российских военных преступлений в Сирии, отмечается, что доказательств недостаточно.

В то же время депутаты отметили, что Британия не должна отменять санкции против России, пока Москва не выполнит своих обязательств относительно конфликта в Украине.