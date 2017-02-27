"Настало время": парламентарии стран-основательниц ЕС предложили создать Европейскую Федерацию
Накануне встречи глав национальных парламентов стран ЕС по случаю празднования 60-летнего юбилея Евросоюза главы парламентов четырех стран-основательниц ЕС призывают к более тесной политической интеграции в ЕС.
Об этом говорится в открытом письме председателей нижних палат, сообщает "ЕвроПравда" со ссылкой на La Stampa.
"Именно сейчас настало время перейти к более тесной политической интеграции, к созданию Федеративного Союза государств с большими полномочиями.
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Мы знаем, что такая перспектива вызывает сильное сопротивление, но нельзя допускать, чтобы из-за бездействия все было парализовано.
Те, кто верит в европейские идеалы, должны получить возможность возродить ЕС на новом уровне, а не беспомощно наблюдать за его упадком.
Другие страны-члены ЕС, которые не захотят сразу присоединиться (к Европейской Федерации), должны получить возможность сделать это позже", – говорится в тексте письма.
Подписанты письма выразили убеждение в том, что Европа должна объединяться на фоне больших трудностей, с которыми столкнулся ЕС.
"Мы должны иметь мужество, чтобы отдать часть суверенитета во многих секторах, в которых разрозненные действия государств сейчас абсолютно неэффективны и обречены на провал: от глобального потепления до энергетической политики, от финансовых рынков до правил иммиграции, от уклонения от уплаты налогов до борьбы с терроризмом", - подчеркивают инициаторы письма.
"С этой точки зрения, юбилейные торжества в Риме должны стать хорошей возможностью для активизации духа учредительных договоров Европейского сообщества государств. Эту возможность нельзя упускать", - резюмируют авторы заявления.