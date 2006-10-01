Снято оцепление здания Группы российских войск в Закавказье

Сегодня утром круговое оцепление здания Группы российских войск в Закавказье (ГРВЗ) в Тбилиси снято.

Об этом РИА «Новости» сообщил командующий ГРВЗ Андрей ПОПОВ.

"С 9.00 круговое оцепления здания ГРВЗ снято. Оставлены только несколько сотрудников МВД и военной полиции Грузии, проверяющих документы у КПП ГРВЗ и на въезде в автопарк ГРВЗ", - уточнил А.ПОПОВ.

Здание ГРВЗ, расположенное в центре Тбилиси, и прилегающая к нему территория были оцеплены сотрудниками военной полиции Минобороны Грузии 27 сентября. Причиной блокирования называлось то, что в здании скрывается разыскиваемый грузинской стороной по обвинению в шпионаже подполковник Главного разведывательного управления Константин ПИЧУГИН. Грузинские правоохранительные органы требуют его выдачи.

В настоящее время местонахождение К.ПИЧУГИНА неизвестно.

В Грузии 27 сентября были задержаны пятеро российских военнослужащих. Один из них позже был отпущен, а четырем офицерам грузинские власти предъявили обвинение в шпионаже. В пятницу, 29 сентября, Тбилисский городской суд избрал меру пресечения для российских военнослужащих - двухмесячный арест.

Российская сторона расценила задержание военнослужащих и их обвинение в шпионаже как провокацию.

МИД России объявил об отзыве в Москву для консультаций российского посла в Тбилиси. В пятницу также началась эвакуация части сотрудников посольства в Грузии и членов их семей.