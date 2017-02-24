Переезд панды из США в Китай, сон дикого леопарда на дереве и другие новости из мира животных (фотоподборка)

В частности, на этой неделе в Китай переехала из Вашингтона большая панда Бао Бао. Она стала первой пандой, которая родилась в США, однако согласно международному соглашению, все рожденные в США панды должны возвращаться на свою историческую родину.

Читайте такжеИсследователи открыли в Африке новый вид приматов

Тогда как в Непале фотографам удалось заснять сон дикого леопарда, который залег отдохнуть на дереве прямо посреди поля.

Кроме того, на этой неделе зоопарки в Дании и Германии показали маленьких детенышей полярного медведя. Так, в Мюнхенском зоопарке 24 февраля 14-месячный белый медвежонок развлекал посетителей парка во время первой уличной прогулки.

Как сообщал УНИАН, располневшие тигры из китайского заповедника, которые недавно взорвали Сеть, как выяснилось, не утратили инстинкт охотника и несмотря на лишний вес подбили дрон, который смотрители использовали для их тренировки.