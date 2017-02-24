Переезд панды из США в Китай, сон дикого леопарда на дереве и другие новости из мира животных (фотоподборка)

18:16, 24 февраля 2017
Мир
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Подборка лучших фотографий животных за рабочую неделю 20-24 февраля 2017 года, опубликованных в фотосервисе Reuters.

Дикий леопард отдыхает на дереве в Катманду, Непал, 21 февраля 2017 года
Дикий леопард отдыхает на дереве в Катманду, Непал, 21 февраля 2017 года /  © REUTERS
Пеликан сушит крылья на фонарном столбе в Коломбо, Шри-Ланка, 21 февраля 2017 года
Пеликан сушит крылья на фонарном столбе в Коломбо, Шри-Ланка, 21 февраля 2017 года /  © REUTERS
Чайка на мосту в Лондоне, Великобритания, 21 февраля 2017 года
Чайка на мосту в Лондоне, Великобритания, 21 февраля 2017 года /  © REUTERS
Актер Ли Пейс с детенышами гигантской панды в исследовательском центре в Китае, 21 февраля 2017 года
Актер Ли Пейс с детенышами гигантской панды в исследовательском центре в Китае, 21 февраля 2017 года /  © REUTERS
Тренер сборной Англии по регби Эдди Джонс играет со свое собакой на тренировке, 21 февраля 2017 года
Тренер сборной Англии по регби Эдди Джонс играет со свое собакой на тренировке, 21 февраля 2017 года /  © REUTERS
Тренер со своими лошадьми на гонках в Великобритании, 22 февраля 2017 года
Тренер со своими лошадьми на гонках в Великобритании, 22 февраля 2017 года /  © REUTERS
Детеныши полярного медведя со своей матерью в зоопарке в Дании, 22 февраля 2017 года
Детеныши полярного медведя со своей матерью в зоопарке в Дании, 22 февраля 2017 года /  © REUTERS
Первая рожденная в США большая панда Бао Бао переехала в Китай, 23 февраля 2017 года
Первая рожденная в США большая панда Бао Бао переехала в Китай, 23 февраля 2017 года /  © REUTERS
Первая уличная прогулка 14-недельного белого медвежонка в Мюнхенском зоопарке, Германия, 24 февраля 2017 года
Первая уличная прогулка 14-недельного белого медвежонка в Мюнхенском зоопарке, Германия, 24 февраля 2017 года /  © REUTERS

В частности, на этой неделе в Китай переехала из Вашингтона большая панда Бао Бао. Она стала первой пандой, которая родилась в США, однако согласно международному соглашению, все рожденные в США панды должны возвращаться на свою историческую родину.

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Тогда как в Непале фотографам удалось заснять сон дикого леопарда, который залег отдохнуть на дереве прямо посреди поля.

Кроме того, на этой неделе зоопарки в Дании и Германии показали маленьких детенышей полярного медведя. Так, в Мюнхенском зоопарке 24 февраля 14-месячный белый медвежонок развлекал посетителей парка во время первой уличной прогулки.

Как сообщал УНИАН, располневшие тигры из китайского заповедника, которые недавно взорвали Сеть, как выяснилось, не утратили инстинкт охотника и несмотря на лишний вес подбили дрон, который смотрители использовали для их тренировки.

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Теги: #панда#животные