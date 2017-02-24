Активистка Femen с обнаженной грудью пыталась сорвать выступление Ле Пен в Париже (фото)

Как сообщает Le Monde, молодая женщина, перед тем, как ее вывела охрана, неоднократно выкрикивала фразу, которая была написана на ее обнаженной груди: "Марин – фиктивная феминистка!".

Напомним, по информации иностранных СМИ, французская полиция взяла под стражу охранника и главу предвыборного штаба кандидата в президенты Франции Марин Ле Пен по делу о нецелевом использовании средств ЕС.

Европейское бюро по борьбе с мошенничеством (OLAF) ранее установило, что председатель партийного кабинета Ле Пен Катрин Грызе и охранник Тьери Лежье были фиктивно наняты в качестве помощников европарламентария.

Грызе заработала 298,5 тыс. евро, которые Ле Пен должна была возместить до 31 января. Заработок Лежье в размере 41,5 тыс. евро необходимо вернуть до 28 февраля.