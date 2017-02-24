Полиция: брата Ким Чен Ына убили самым токсичным из всех синтезированных в мире веществ

03:56, 24 февраля 2017
Мир
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Полиция Малайзии заявила, что смерть брата лидера КНДР наступила в результате отравления токсином, входящим в категорию боевых отравляющих веществ.

Иллюстрация / REUTERS

Согласно предварительному заключению, Ким Чон Нам был отравлен химикатом, известным как VX. К такому выводу эксперты пришли, проанализировав вещество, оставшееся на лице и глазах погибшего, сообщает Русская служба Би-би-си.

VX - это вещество, обладающее сильным нервно-паралитическим действием. Его называют самым токсичным из всех искусственно синтезированных человеком.

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Газ VX причислен ООН к химическому оружию массового поражения. Согласно имеющейся информации, на данный момент запасами VХ обладает лишь ограниченное число стран, среди которых США, Россия и Сирия.

Вещество было создано в 1955 году в Великобритании. Изначально разрабатывалось как пестицид, однако, из-за крайне высокой токсичности, не нашло применения в сельском хозяйстве.

Как сообщал УНИАН, брат северокорейского лидера скончался в аэропорту Куала-Лумпура после того, как ему набросили на голову отравленный платок.

В убийстве участвовали две женщины. Одна отвлекла внимание Ким Чон Нама, а другая сзади набросила платок. Подозреваемых с паспортами Индонезии и Вьетнама следователи задержали сразу. В полиции сообщили также о задержании 46-летнего жителя Северной Кореи по имени Ри Чон Чхоль. Среди подозреваемых также северокорейский дипломат и сотрудник авиакомпании из КНДР.

Кроме того, в розыск объявлены четверо мужчин, которых подозревают в причастности к этому убийству, однако они, вероятно, уже покинули Малайзию.

Власти Малайзии не утверждают, что КНДР осуществила это убийство, однако, по их словам, за ним определенно стоят граждане Северной Кореи.

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Новость в сюжете: Убийство брата Ким Чен Ына
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