Чехия хочет ускорить строительство газопровода в обход России

Альтернативный газопровод "Набукко" для поставок в Европу среднеазиатского газа через Турцию появится в 2015 году, считает вице-премьер Чехии по европейским вопросам Александр Вондра.

"Строительство газопровода "Набукко", через который будут осуществляться поставки газа из Азии в Европу, может быть завершено уже к 2015 году", заявил Вондра в воскресенье, сообщает Чешское радио.

По мнению вице-премьера Чехии, подготовка данного проекта ускорится во время чешского председательствования в ЕС.

Новый газопровод должен помочь снизить зависимость Европы от российских энергоносителей, уточняет Чешское радио.

Однако, существует целый ряд сложностей, связанных с началом строительства. Например, отсутствие консорциума стран Каспийского моря, которые бы могли принять весомое участие в проекте.

Прага в рамках своего председательства в ЕС планирует созыв так называемого "саммита южного коридора" весной 2009 года, в котором должны принять участие государства-участники проекта "Набукко".

РИА “Новости”