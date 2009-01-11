Замерзшие учителя согрелись у костра из учебников

Учителя средней школы в поселке Параия североиндийского штата Бихар сожгли учебники, чтобы согреться, пишет в субботу газета Indian Express.

По данным газеты, холодным утром 3 января директор школы с учителями взяли два мешка с книгами и один за другим сожгли учебники. Свидетелями варварского поступка своих преподавателей стали ученики, которые рассказали об этом родителям.

Глава сельской администрации Шьям Део Гупта написал заявление в полицию, которая зарегистрировала дело о порче общественного имущества.

"В самом страшном сне мы не могли представить себе учителей, жгущих учебники", - сказал Гупта, которому не понятно, "какие ценности могут привить нашим детям эти учителя", избежав, впрочем, пояснений, почему учителям приходится мерзнуть.

Районный отдел образования также расследует этот случай. "Это самая необычная жалоба на учителей, и мы отнесемся к ней серьезно, потому что учителя должны быть хранителями ценностей", - сказал представитель отдела.

РИА “Новости”