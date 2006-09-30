Суд в США отсрочил исполнение приговора по делу Лазаренко

Суд Северного округа штата Калифорния под председательством судьи Мартина ДЖЕНКИНСА отсрочил исполнение приговора суда от 25 августа 2006 года по делу экс-премьер-министра Украины Павла ЛАЗАРЕНКО.

Об этом УНИАН сообщила сегодня адвокат экс-премьера Марина ДОЛГОПОЛАЯ, ссылаясь на информацию, полученную от американского адвоката П.ЛАЗАРЕНКО Дорона ВАЙНБЕРГА.

В частности, 29 сентября в США состоялось судебное слушание, где был рассмотрен ряд ходатайств защитников П.ЛАЗАРЕНКО.

Судом удовлетворено ходатайство защиты об отсрочке исполнения приговора от 25 августа 2006 года в части срока наказания для П.ЛАЗАРЕНКО. Исполнение приговора приостановлено до апелляционного рассмотрения дела.

Суд постановил, что пока не будет рассмотрена апелляция, условия содержания П.ЛАЗАРЕНКО останутся без изменений, отметила адвокат.

По ходатайству защиты П.ЛАЗАРЕНКО приостановлено также исполнение приговора суда от 25 августа 2006 г. о конфискации средств. Суд постановил рассмотреть этот вопрос отдельно 3 ноября 2006 года, сообщила М.ДОЛГОПОЛАЯ.

По ее словам, эти положительные для защиты П.ЛАЗАРЕНКО решения суд вынес с учетом того, что, во-первых, П.ЛАЗАРЕНКО были выполнены все требования и условия, установленные судом, касающиеся его пребывания и содержания до времени вынесения приговора, а, во-вторых, суд в настоящее время официально признал, что есть значительные условия для того, что апелляция будет успешной.

Следовательно, заявила М.ДОЛГОПОЛАЯ, защита П.ЛАЗАРЕНКО официально вступила в апелляционную фазу от 29.09.2006 года и до рассмотрения этого дела в суде апелляционной инстанции приговор от 25.08.2006 года не вступает в силу.

Как сообщал УНИАН, 25 августа суд в США вынес приговор П.ЛАЗАРЕНКО, определив меру наказания - 9 лет заключения (108 месяцев) и штраф в 10 миллионов долларов за вымогательство денег и попытку их отмывания.

Американская прокуратура требовала осудить П.ЛАЗАРЕНКО к 18 годам заключения и заставить его выплатить 66 миллионов долларов.

После ареста в 1999 году П.ЛАЗАРЕНКО провел около 4 лет в тюрьме США в ожидании суда. В 2003 году его освободили под залог в 65 миллионов долларов.