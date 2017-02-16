Der Spiegel: Кремль разочаровался в Трампе

Об этом пишет Кристина Хебель в статье "Кремль разочаровался в Трампе", опубликованной на сайте издания Der Spiegel.

Какие были времена, когда известный российский телеведущий Дмитрий Киселев назвал президента США Дональда Трампа "настоящим мужиком".

После победы Трампа, в Белом доме будет друг Москвы – такое впечатление должно было сложиться у людей, когда они включали российские каналы или открывали приближенные к Кремлю газеты. Повсюду хвалили Трампа. Его план строительства стены на мексиканской границе "последовательный и продуманный", запрет на въезд для беженцев и людей из семи, преимущественно мусульманских, стран "храбрый".

Странно, что день инаугурации Трампа не объявили национальным праздником в России, смеялся журнал "The New Times", критикующий Кремль.

Четыре недели спустя, эйфория исчезла.

Даже лояльные Кремлю патриоты "Национально-освободительного движения" уже сыты по горло "культом Трампа" в средствах массовой информации. В среду в знак протеста они даже пришли к пропагандистскому агентству "Россия сегодня" в Москве, которое возглавляет Киселёв.

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Москва возлагала на Трампа большие надежды, и теперь правительство России разочаровывается каждый день.

Поворотным моментом стала отставка советника по безопасности Майкла Флинна. Во вторник Флинн подал в отставку, он прилагал усилия для улучшения отношений с Кремлем. В последующие дни появились новые сообщения о контактах близких соратников Трампа с российскими офицерами разведки во время избирательной кампании и перед вступлением в должность.

Сначала в вечерних новостях российское государственное телевидение умолчало об отставке Флинна. Приближенные к государству газеты не сообщали о причине отставки – то есть, о том, что Флинн солгал вице-президенту США Майку Пенсу о своих телефонных разговорах с послом России в декабре.

В Москве Флинна считают жертвой, консервативные круги говорят о большом заговоре. "Скандальным" назвала уход генерала правительственная газета "Российская газета" и сообщила о том, что грядет "новая волна истерии против России". "Враги Трампа с помощью секретных служб и средств массовой информации уничтожат его, вплоть до отставки. Теперь целью стал сам Трамп", - написал в Twitter сенатор и эксперт по внешней политике Алексей Пушков. Другие говорят о "паранойе" в Вашингтоне.

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Российские СМИ и политики по-прежнему защищают президента США. Даже пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков оказывает поддержку. Он, как обычно, резко опроверг сообщения о разговорах людей Трампа с российскими агентами. Это не основано "ни на подтвержденных данных, ни на конкретных фактах".

При этом еще 10 ноября, заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков в интервью агентству "Интерфакс", подтвердил, что контакты с командой Трампа во время избирательной кампании все же были. Картер Пейдж, инвестиционный банкир в Москве, в ходе кампании посетил российскую столицу, по сообщениям, он также встречался с доверенными лицами президента Владимира Путина – Игорем Сечиным и представителями администрации президента. Эти сообщения не были подтверждены.

Новую администрацию охватила "руссофобия"?

Отставка Флинна – это первый серьезный удар по отношениям между Трампом и Путиным. В Москве все больше понимают, что у Трампа нет никакой внешнеполитической концепции. До сих пор неясно, какого рода сделки он хочет заключить с Россией. Первый телефонный разговор с Путиным предлагает лишь некоторые подсказки. Кроме того, Трамп не слишком точен с фактами, и действует непредсказуемо. До сих пор такие повороты были отличительной чертой Путина, например, его политики в отношении Турции.

Кроме того, Трамп находится под большим давлением. Члены его собственной партии требуют в Конгрессе США более жесткой позиции в отношении Москвы. Либо Трамп не столь независимый, каким хочет казаться, либо "русофобия также полностью охватила и новую администрацию", - сказал Константин Косачев, председатель комитета Совета Федерации по международным делам.

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Заявление пресс-секретаря Трампа о том, что Вашингтон ожидает возвращения Крыма, также вписывается в эту картину. Пытался ли Шон Спайсер таким образом вывести Трампа из-под удара и согласиться с критиками Кремля среди республиканцев? Совпадение с моментом отставки Флинна очевидно, поэтому стоит ожидать и возмущения России.

"Это то же самое, что требовать от США возвращения Аляски", - сравнил Виктор Озеров, председатель Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности. "На эту тему мы дискутировать не будем, она не подлежит дискуссии", - сдержанно отреагировал пресс-секретарь Кремля Песков. Россия не обсуждает свои территориальные вопросы с иностранными партнерами.

Довольно мягкий тон свидетельствует о надежде на скорую встречу Трампа и Путина. Почти каждый день в Москве обсуждают первую встречу двух лидеров. Но до сих пор, нет ничего конкретного, поэтому Кремль продолжает активно ее добиваться по всем каналам. Путин уже предложил в качестве места встречи Словению, родину первой леди Меланьи Трамп.