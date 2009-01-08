Израиль открыл огонь по Ливану
09:05, 08 января 2009Мир
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В ответ на ракетный обстрел
В четверг Израиль подвергся ракетному обстрелу со стороны Ливана. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в военном ведомстве Ливана.
По данным израильской полиции, по северу страны было выпущено от трех до пяти ракет.
По информации издания Haaretz, в результате обстрела пострадали несколько человек.
В ответ на ракетный обстрел своей территории Израиль открыл огонь по Ливану. Было произведено пять выстрелов.
Военное ведомство Ливана подтверждает факт артиллерийского обстрела со стороны Израиля.
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