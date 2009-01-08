В четверг Израиль подвергся ракетному обстрелу со стороны Ливана. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в военном ведомстве Ливана.

По данным израильской полиции, по северу страны было выпущено от трех до пяти ракет.

По информации издания Haaretz, в результате обстрела пострадали несколько человек.

В ответ на ракетный обстрел своей территории Израиль открыл огонь по Ливану. Было произведено пять выстрелов.

Военное ведомство Ливана подтверждает факт артиллерийского обстрела со стороны Израиля.

Газета.ру